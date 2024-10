Getty Images

Genoa, Pinamonti: "Convinti di risalire, io farò di tutto"

27 minuti fa



Andrea Pinamonti, attaccante del Genoa, parla ai microfoni di Dazn dopo il 2-2 di Marassi contro il Bologna, risultato maturato grazie a una sua doppietta in rimonta.



L'importanza del risultato

“Un risultato importantissimo. Era un periodo complicato per tutti e in questi casi non è mai scontato fare risultato. Anche un punto ce lo portiamo a casa”.



Periodo difficile, pensate di poterne uscire?

“Non è mai facile uscire da queste situazioni ma siamo un grande gruppo e siamo convinti di poter risalire da questa situazione”.



E infine: “Come mi sento dopo questa gara? Da inizio anno mi sono posto l’obiettivo di dare tutto per questa squadra. Ho grande fiducia e farò di tutto per dare il massimo anche dal punto di vista realizzativo”.