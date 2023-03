A poche ore dall'uscita pubblica delle motivazioni che hanno portato il tribunale di Siena a condannare lo scorso dicembre Manolo Portanova a sei anni di carcere per violenza sessuale di gruppo, il giocatore del Genoa ha affidato al suo profilo Instagram il proprio sfogo sulla vicenda: "Ho superato tante difficoltà nella mia vita - ha scritto il centrocampista in una storia pubblicato sul popolare social network - ma mai mi sarei immaginato di dover affrontare un periodo come questo., che non si avvicina lontanamente alla realtà ePortanova si dichiara comunque sicuro di riuscire a breve a dimostrare la propria innocenza: "Presto - prosegue il giocatore -. Per la mia famiglia, per il mio club, per la mia vita credevo che rimanere in silenzio e dar fiducia alla giustizia fosse la cosa giusta ma adesso purtroppo mi sono reso conto che il silenzio ha presentato un conto troppo salato che non sono più disposto a pagare".