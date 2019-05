È durato quasi cinque ore l'incontro svoltosi oggi a Pegli tra Cesare Prandelli e i dirigenti del Genoa. Sul tavolo il futuro dell'ex commissario tecnico, ancora in bilico tra riconferma e addio.



Presenti, oltre al tecnico bresciano, anche l'amministratore delegato rossoblu Alessandro Zarbano, il direttore generale Giorgio Perinetti e quello sportivo Mario Donatelli ma non il presidente Enrico Preziosi che tornerà in Liguria soltanto all'inizio della prossima settimana.



E proprio l'assenza del numero uno ha di fatto impedito che venisse presa qualsiasi soluzione in merito al futuro dell'allenatore di Orzinuovi, legato al Grifone da un contratto in scadenza a giugno 2020. Le parti, dopo aver pranzato assieme, si sono congedate promettendosi di rivedersi a breve, forse già lunedì, per stabilire definitivamente il futuro di Prandelli e della panchina rossoblù.