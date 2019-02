Un bel rompicapo attende Cesare Prandelli in vista della sfida di domenica all'ora di pranzo in casa del Bologna.



Contro i felsinei, in una gara che potrebbe dire tanto in ottica salvezza, l'allenatore del Genoa dovrà fare a meno del perno della propria retroguardia. Cristian Romero è stato Infatti squalificato dal giudice sportivo per una giornata dopo il quinto cartellino giallo accumulato in campionato. Una defezione che costringerà il tecnico di Orzinuovi a modificare il proprio pacchetto arretrato.



Due sono le strade percorribili. La prima prevede l'inserimento in formazione del tedesco Koray Gűnter, uno che però non vede il campo da parecchie settimane; l'altra consiste nello spostare al centro al fianco di Zukanovic Davide Biraschi sostituendo quest'ultimo lungo la fascia destra con Pedro Pereira.



Ci sarebbe infine una terza via, che al momento appare però la meno praticabile. Prandelli potrebbe a sorpresa spostare Criscito in mezzo e far debuttare a sinistra il neoacquisto Pezzella.