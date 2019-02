Cesare Prandelli, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna: "Vorrei dedicare un pensiero a quei 15 ragazzi brasiliani, alle famiglie e a tutti coloro che avevano cercato di aiutare questi ragazzi a crescere. La partita sarà impegnativa perché affrontiamo una squadra che in una settimana è riuscita a togliersi tutti i pensieri negativi e ha affrontato l'Inter in maniera aggressiva. Bessa? Ha avuto qualche problema di affaticamento, ma è recuperato. Nel Bologna c'è mio figlio? Sono situazioni familiari personali, è un sentimento mio e non c'entra con la partita. Mi affascina questo aspetto, però si sta preparando la partita al di là di questo rapporto. Radovanovic, Lerager e Sturaro? Il tempo ci aiuta a capire meglio le caratteristiche di questi giocatori per integrarli nel concetto di squadra. Sturaro è un giocatore a cui non va data pressione e quando sarà pronto sarà un giocatore importante per il Genoa. Gunter? È un ragazzo molto serio, sta lavorando bene con grande applicazione. Quando sono arrivato aveva un piccolo problema fisico, ma ora sta bene e se dovessi sceglierlo sarebbe un giocatore pronto. Sanabria? Tony si è presentato con grandi motivazioni e in area di rigore ha fatto capire che ha grandi qualità, deve continuare con umiltà".