Diplomazia o confessione? Mentre da più parti si dà ormai per imminente il passaggio di Kris Piatek dal Genoa al Milan, il presidente rossoblù Enrico Preziosi prova a gettare un po' di acqua sul fuoco della trattativa: "Ci sono stati solo dei sondaggi, non c'è nessuna offerta, non c'è nulla di serio - ha dichiarato il numero uno genoano al Secolo XIX - Se dovesse arrivare un'offerta monstre allora valuteremo il da farsi. Ma per ora, ripeto, non è arrivato nulla. Non abbiamo alcuna necessità di muoverci e di dover cedere Piatek".