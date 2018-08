Fallito il tentativo di acquistare il Bari, finito nelle mani di Aurelio De Laurentiis, Enrico Preziosi proverà ora a far rinascere un'altra storica piazza del calcio del sud Italia recentemente cancellata dal professionismo: l'Avellino.



Nativo proprio del capoluogo irpino, l'imprenditore del giocattolo viene da tempo inserito tra i possibili investitori della società biancoverde. Un'ipotesi però mai attuata fino ad oggi, nonostante i fitti rapporti di mercato intessuti negli ultimi anni tra il suo Genoa e l'ormai ex club del presidente Taccone.



Ora che però l'Avellino rischia seriamente di dover ripartire dai dilettanti (per l'ufficialità si attende ancora soltanto il responso del Tar), secondo SportItalia Preziosi potrebbe intervenire in prima persona per risollevare le sorti dei Lupi, entrando direttamente o tramite suo figlio Fabrizio sul ponte di comando del club campano. Un impegno che non avrebbe ripercussione sul Genoa che in ogni caso resterà, almeno nell'immediato, nelle mani del Joker. Dopo De Laurentiis e Lotito un altro signore del nostro calcio potrebbe dunque sdoppiare il proprio impegno.