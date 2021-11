Servirà ancora un po' di pazienza a Zinho Vanheusden prima di poter tornare in campo accanto ai compagni del Genoa. Ma la luce in fondo al tunnel il difensore belga ha se non altro cominciato finalmente ad intravederla.



Fermo da oltre un mese per un infortunio al ginocchio, il 22enne di proprietà dell'Inter da ieri ha ripreso a lavorare con il pallone. A testimoniarlo è stato lui stesso, pubblicando sul proprio profilo Instagram alcuni brevi video e diverse foto che lo mostrano alle prese con il suo strumento preferito.



Un primo passo importante verso un rientro che tuttavia non si preannuncia affatto imminente. Malgrado la convalescenza proceda nel modo migliore, Vanheusden dovrà attendere ancora un mesetto prima di rimettersi totalmente a disposizione del Grifone. La speranza sua e dei professionisti che lo seguono è quella di tornare a pieno regime entro la fine dell'anno.