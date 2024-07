Getty Images

Genoa, proposta greca per Martin: il club valuta la plusvalenza

6 minuti fa



Dopo Martinez, ecco Martin.

Ceduto il portiere spagnolo all'Inter, presto il Genoa potrebbe fare altrettanto con il connazionale e quasi omonimo esterno sinistro arrivato a parametro zero un anno fa.



Stando a quanto riferisce Sky Sport, il Panathinaikos avrebbe infatti avanzato un'offerta ufficiale per il 27enne iberico cresciuto nel vivaio dell'Espanyol.



L'idea iniziale della dirigenza del Grifone non sarebbe quella di privarsi di un giocatore che, dopo un periodo di difficoltà iniziale, ha dimostrato buona attitudine e un discreto rendimento. Tuttavia la suggestione di poter realizzare una piena plusvalenza dalla cessione dell'ex laterale del Mainz tenta non poco gli uomini mercato di Villa Rostan.