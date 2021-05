La gioia dei tifosi del Genoa per la salvezza anticipata ottenuta mercoledì sera con la vittoria a Bologna è stata parzialmente offuscata dalle prudenti dichiarazioni dicirca la sua permanenza in panchina.Il fantasma di un esonero dopo aver trascinato la squadra alla salvezza, esattamente come accade nel 2011 e nel 2013, alleggia minaccioso su Pegli, turbando la quiete di tutti coloro, e sono tantissimi, che vorrebbero una conferma del Balla. Ai giornalisti che a fine gara gli hanno chiesto quale sarebbe stato il suo futuro il tecnico ha risposto con frasi evasive , dicendo che prima di sbilanciarsi si dovrà confrontare con il presidente e capire le reali intenzioni della società.Un'attesa che ad ogni modo non sarà lunghissima. Anzi, con ogni probabilità si tratterà di pazientare soltanto qualche giorno. Domani alle 15 il Genoa è atteso dall'ultimo impegno casalingo della stagione, l'ormai inutile, almeno per i rossoblù, incrocio con l'Atalanta del grande ex Gian Piero Gasperini. Gara a cui seguirà, tra sabato e domenica della prossima settimana, la trasferta di Cagliari che concluderà il torneo.. Un primo faccia a faccia, magari non decisivo ma comunque importante per capire quale sarà il futuro del Grifone che dopo aver cambiato undici allenatori negli ultimi cinque anni ora potrebbe modificare la propria rotta puntando questa volta sulla continuità. Un aspetto che giocherebbe a favore del tecnico, così come a suo vantaggio va il merito di aver modificato la propria filosofia di gioco rispetto alle precedenti esperienza in rossoblù.Uno degli aspetti che in passato hanno portato all'allontanamento dell'allenatore di Ravenna dalla Liguria è stato, a detta di Preziosi, proprio l'atteggiamento eccessivamente difensivo utilizzato in campo., invece,Un cambiamento che di certo non è passato inosservato agli occhi del Joker e che, alle fine, potrebbe davvero fare la differenza sulla sua decisione finale.