Franco Scoglio non è un mito soltanto per chi ha il Genoa nel cuore. Il Professore è stato un idolo assoluto in ogni piazza in cui è transitato nel corso della sua lunga carriera.



Tra chi non lo ha dimenticato ci sono in particolare i tifosi della Reggina, squadra in cui iniziò il suo percorso da tecnico e che guidò in tre distinte occasioni tra il 1972 e il 1983. La testimonianza più evidente di quanto sia ancora forte il legame che Reggio Calabria prova nei confronti del compianto allenatore di Lipari è arrivata ieri pomeriggio quando una via della città dello Stretto è stata intitolata proprio a Scoglio. Si tratta di una strada collocata nei pressi dello Stadio Oreste Granillo, fino ad ieri indicata con il toponimo di Traversa Prima di Via dello Stadio a Monte.



Le autorità presenti hanno poi preannunciato che presto seguiranno iniziative simili con altre vie e piazze della zona dedicate a personaggi che hanno scritto la storia del club amaranto, come Tommaso Maestrelli, Alberto Gatto, Oronzo Pugliese, Armando Segato ed Erminio Bercarich.