Prime mosse di mercato per il Genoa in attesa dell'ormai imminente riapertura delle trattative invernali.



La dirigenza rossoblù si starebbe in questi giorni concentrando in particolare sul reparto arretrato, alla ricerca di un difensore centrale di esperienza in grado di garantire maggiore solidità ad una delle difesa più perforate del campionato.



Secondo quanto riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, nel mirino dei rossoblù sarebbe finito Mateo Musacchio. L'argentino del Milan, finito ai margini della rosa di Stefano Pioli, avrebbe chiesto la cessione al club e parrebbe intenzionato ad accettare un'eventuale proposta da parte del Grifone.