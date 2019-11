Cristian Romero ce la fa. Il difensore argentino del Genoa, reduce da un affaticamento muscolare che l'ha costretto ad abbandonare anzitempo il campo domenica contro l'Udinese, sembra essersi lasciato definitivamente alle spalle il fastidio fisico e parteciperà regolarmente alla trasferta di sabato in casa del Napoli.



Una notizia certamente ottima per Thiago Motta che oltre al pieno recupero del Cuti potrà contare anche sul rientro di capitan Criscito, fuori nelle ultime quattro gare dopo l'infortunio rimediato con il Milan ad inizio ottobre. Il laterale campano sarà con ogni probabilità inserito nell'elenco dei convocati che domani pomeriggio il tecnico italo-brasiliano diramerà. Difficile tuttavia che Criscito possa essere impiegato fin dal primo minuto.



Assieme al capitano dovrebbe poi rivedersi anche Andrea Favilli, lasciando il solo Stefano Sturaro ad occupare l'infermeria rossoblù. Oltre al mediano sanremese saranno poi certamente assenti lo squalificato Federico Marchetti e Christian Kouame, impegnato con la Costa d'Avorio Under 23 nella Coppa d'Africa di categoria.