Romulo, centrocampista del Genoa, parla dopo la sfida persa contro l'Inter per 5-0: "Il calendario non ci è stato favorevole, strano giocare in maniera così ravvicinata. Quei due errori nostri hanno condizionato un po' la gara. Poi giocare contro questa Inter non è facile, stanno vivendo un bel momento. Tutto gli gira bene, quindi è ancora più difficile venire qui".