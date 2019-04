A giugno Romulo sarà a tutti gli effetti un tesserato della Lazio.



Il centrocampista italobrasiliano, arrivato nella Capitale in prestito a gennaio dal Genoa, sembra aver convinto il ds biancoceleste Igli Tare a procedere con il riscatto del suo cartellino.



Secondo quelli che sono gli accordi in essere tra le due società , a fine stagione il club di Lotito potrà esercitare un diritto di riscatto versando nelle casse rossoblù 2 milioni di euro. Una cifra non certo elevata per un giocatore comunque non più giovanissimo ma dotato di grande personalità e duttilità.