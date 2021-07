Il neo-acquisto del Genoa Stefano Sabelli si è presentato al suo nuovo pubblico attraverso le pagine de Il Secolo XIX: "Il Genoa mi seguiva da quasi un anno - ha detto l'esterno romano - finalmente siamo riusciti a concretizzare. Due anni fa ho avuto la fortuna di giocare a Marassi: è uno degli stadi più belli d'Italia, i tifosi sono una cosa emozionante. Non vedo l'ora di ritrovarli tutti allo stadio".



L'ex laterale di Brescia ed Empoli, cresciuto nel vivaio della Roma, ha poi spiegato quali sia stata la sua lunga evoluzione tecnica e tattica: "Ho iniziato da trequartista, poi un po' alla volta sono scivolato indietro. A Roma, avevo 12 anni, giocavo da seconda punta. Poi da esterno e infine Massimo Iana, che tuttora ringrazio, mi ha disegnato il ruolo perfetto per le mie caratteristiche: il laterale difensivo".



Sabelli ha infine snocciolato anche i nomi dei suoi idoli d'infanzia: "Diciamo che sono cresciuto con Dani Alves, è un bel giocatore. So che sta facendo le Olimpiadi: contento per lui".