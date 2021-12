Genoa-Sampdoria 1-3 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 7’ pt e 22’ st Gabbiadini (S); 4’ st Caputo (S), 33’ st Destro (G).

Assist: 7’ pt Bereszynski (S), 22’ st Caputo (S), 33’ st Cambiaso (G).



Genoa (3-5-2): Sirigu; Vanheudsen (40’ st Kallon), Masiello (11’ st Vasquez), Criscito; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Hernani (28’ st Portanova), Cambiaso; Ekuban (11’ st Destro), Pandev. (A disp: Marchetti, Semper, Sabelli, Bani, Biraschi, Behrami, Galdames, Touré). All. A. Shevchenko.



Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski (23’ st Dragusin), Yoshida, Colley, Augello; Candreva (46’ st Askildsen), Silva, Ekdal, Thorsby (31’ st Chabot); Gabbiadini (23’ st Verre), Caputo. (A disp: Ravaglia, Falcone, De Paoli, Ferrari, Murru, Yepes, Ciervo, Quagliarella). All. R. D’Aversa.



Arbitri: D. Doveri di Roma 1. Assistenti: S. Liberti-F. Bercigli. IV Uomo: D. Minelli; Var: L. Nasca; Avar: M. Bresmes.



Ammoniti: 34’ pt Thorsby (S); 40’ st Ghiglione (G), 45’ st Sturaro (G).



Spettatori: 19.983 per un incasso di 468.547 euro.