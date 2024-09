Genoa, maledizione infortuni: si blocca anche Ekuban. Salta derby e Juve

Getty Images

Continua a piovere sul bagnato in casa Genoa. Non bastasse il tremendo infortunio patito da Ruslan Malinovskyi e l'ennesima ricaduta muscolare che ha colpito nelle scorse ore Junior Messias, Alberto Gilardino deve ora fare i conti anche con ilL'attaccante italo-ghanese era uscito malconcio dal campo nei minuti finali della sfida persa sabato in casa del Venezia, saltando poi gli allenamenti dei giorni successivi. Gli esami strumentali hanno evidenziato anche per lui un. A cominciare dal derby di domani sera in Coppa Italia.

Ekuban dovrebbe poi saltare anche le sfide di campionato contro Juventus e Atalanta, tornando abile e arruolabile soltanto dopo la sosta di metà ottobre.Un guaio grossissimo per Gilardino la cui scorta di attaccanti è ora ridotta all'osso con i soli Vitinha, Pinamonti e il rientrante Ankeye a disposizione.