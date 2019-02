Due gol in altrettante apparizioni con la maglia del Genoa. Se Antonio Sanabria ha come obiettivo quello di far scordare al popolo Rossoblu l'ex idolo Kris Piatek sicuramente ha iniziato a farlo nel migliore dei modi. Il rete ieri contro il Sassuolo dopo aver fatto altrettanto con l'Empoli 6 giorni prima, il centravanti paraguaiano ha affidato la sua felicità ad un post su Instagram: “Sono molto contento di avere esordito al Ferraris e di avere segnato il mio primo gol sotto la Gradinata Nord. Sono felice e spero di continuare così. Un abbraccio a tutti”.