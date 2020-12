Scelte obbligate o quasi in difesa per Rolando Maran in vista della sfida che attende domenica il suo Genoa contro la Juventus.



Nel reparto arretrato il tecnico trentino ha infatti gli uomini contati a causa dei numerosi infortuni che condizionano la sua rosa. L'ultimo, in ordine di tempo, a fermarsi è stato Cristian Zapata, finito vittima di una lesione muscolare durante la gara di lunedì sera contro la Fiorentina. Per il colombiano il 2020 è di fatto già terminato. Un'assenza che si somma a quella di Davide Biraschi, alle prese con una frattura alla spalla che lo terrà lontano dai campi per almeno un paio di mesi.



Restano così appena tre i centrali difensivi a disposizione di Maran, ossia Edoardo Goldaniga, Mattia Bani ed Andrea Masiello. Ma da valutare ci sono poi anche le condizioni dei convalescenti Mimmo Criscito e Davide Zappacosta, entrambi tornati ad allenarsi nei giorni scorsi dopo diverse settimane di assenza. E proprio il lungo stop forzato sembrerebbe negare loro la possibilità di essere protagonisti contro la Juve. Più facile rivederli entrambi mercoledì con il Milan.