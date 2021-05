Sette gol al suo primo campionato in Europa, quattro nelle ultime quattro gare.

Il bilancio di Eldor Shomurodov con la maglia del Genoa è certamente positivo, tanto da sorprendere anche il diretto interessato: “Non mi aspettavo di segnare così tanti gol - ha ammesso l'attaccante uzbeko dopo la gara con l'Atalanta ai microfoni del canale tematico rossoblù - ma ho cercato di raggiungere sempre un buon risultato. Ho sempre cercato di fare al meglio quello che mi ha chiesto Ballardini".



Shomurodov ha poi sottolineato due delle emozioni più forti provate in stagione: "Giocare con Pandev è una sensazione bellissima, da lui posso imparare molto e penso di averlo in parte già fatto. Il mio gol più importante è quello contro lo Spezia, perché poi abbiamo vinto”.