Mancano poco meno di due mesi alla riapertura del mercato ma in casa Genoa la difficile situazione di classifica impone di portarsi avanti con il lavoro alla ricerca i possibili rinforzi.



Centrocampo ed attacco appaiono al momento i due reparti su cui sembra concentrarsi l'attenzione dei dirigenti rossoblù, che potrebbero tornare all'assalto per alcuni vecchi pallini di mercato.



In particolare in avanti si cerca un giocatore molto tecnico, in grado di giocare da seconda punta o come attaccante esterno che possa fornire supporto e assist a Pinamonti e integrarsi con Kouame. Un profilo che secondo Il Secolo XIX corrisponderebbe a due nomi, quelli della svincolato Hatem Ben Arfa e del napoletano Amin Younes.



Il 32enne francese conosce molto bene Thiago Motta, avendoci giocato due stagioni assieme al Paris Saint-Germain ma nelle ultime ore sembra essersi avvicinato sensibilmente al Nantes. Per l'olandese, che in azzurro non trova spazio e a gennaio potrebbe partire in prestito, invece decisiva potrebbe essere la parola di Lasse Schone, suo compagno ai tempi della Ajax.