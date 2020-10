Altri due giocatori negativizzati in casa Genoa: Petar Brlek e Darian Males non sono più positivi dopo l'ultimo tampone. Questo il comunicato del club: "Il Genoa Cfc comunica che Eldor Shomurodov e Davide Zappacosta in data odierna hanno svolto allenamento differenziato. L’esterno italiano ha rimediato una lesione muscolare al retto femorale della coscia destra. L’attaccante uzbeko, invece, ha riportato un problema al flessore della coscia destra. Allenamento differenziato anche per Mattia Bani, Luca Pellegrini e Stefano Sturaro, oltre a Petar Brlek e Darian Males, che hanno ripreso ad allenarsi dopo essere risultati negativi al Covid-19".