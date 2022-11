Con una nota medica diffusa nel tardo pomeriggio di oggi, il Genoa ha comunicato che Caleb Ekuban si è sottoposto nelle scorse ore a Madrid ad un intervento chirurgico di ricostruzione dei tendini d'Achille di entrambi i piedi.



L'attaccante italo-ghanese, autore fin qui di un gol in cinque presenze in questa stagione, era assente dal campo dal 9 settembre scorso, giorno della sfida in casa del Palermo ed è ipotizzabile che dopo l'operazione possa restare lontano dai campi per almeno altri due o tre mesi.



Questa la nota diramata dalla società rossoblù: "Il Genoa CFC comunica che il giocatore Caleb Ekuban è stato sottoposto nella giornata odierna ad intervento chirurgico ad entrambi i tendini achillei presso la Clinica Cemtro di Madrid".