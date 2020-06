La su qvventura sulla panchina del Genoa non è stata certamente positiva. Nonostante ciò non sono pochi gli addetti ai lavori che prospettano un grande futuro da allenatore per Thiago Motta.



Tra questi c'è anche il decano dei tecnici italiani, Renzo Ulivieri: "Diventerà un grande - ha dichiarato a Repubblica a proposito del collega italobrasiliano - al Genoa era alla prima esperienza dopo quella nelle giovanili del PSG. Quello che è successo non va ad inficiare il suo valore".

Positivo anche il giudizio che Ulivieri da nei confronti dell'attuale titolare della panchina rossoblu: "Nicola esprime tanta esperienza e conoscenza del calcio, ha saputo ricompattare il gruppo. La risposta si vede sul campo“.