Il calciomercato italiano ha chiuso i battenti lo scorso lunedì sera. Ma ciò non significa che alcuni movimenti siano ancora consentiti. Ad esempio lasciando partire i tesserati del nostro campionato verso paesi in cui le trattative sono ancora aperte.



Tra questi rientra anche la Svizzera, il cui mercato si concluderà soltanto il prossimo 15 febbraio e dove presto potrebbe tornare ad esibirsi Darian Males. L'attaccante elvetico, di proprietà dell'Inter ma attualmente in prestito al Genoa, sarebbe infatti finito nel mirino del Basilea.



Prima di accogliere il 21enne d'origine serba, tuttavia, il club allenato da Ciriaco Sforza dovrebbe a sua volta liberarsi di una delle punte attualmente presenti in organico.



Lo riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito.