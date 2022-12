Alberto Gilardino viaggia spedito verso la riconferma alla guida della prima squadra del Genoa. I buoni risultati ottenuti dal tecnico di Biella, che nelle prime tre uscite sulla panchina rossoblù ha collezionato sette punti mantenendo sempre la porta inviolata, stanno convincendo la dirigenza del Grifone ha rinnovargli quella fiducia finora concessa formalmente solamente a tempo determinato.



Una decisione definitiva verrà presa soltanto dopo la gara di lunedì in casa del Bari, ultimo appuntamento prima del giro di boa del campionato e della pausa di inizio anno. Qualora, come sempre, Gilardino dovesse essere confermato bisognerà individuare con chi sostituirlo alla guida della formazione Primavera, da lui condotta fino a poche settimane fa.



Il nome in cima alle preferenze di Villa Rostan è quello di un altro calciatore ''in pensione'': Nicola Legrottaglie. L'ex difensore, tra le altre di Juventus e Milan, ha già alle spalle una buona esperienza in Primavera con il Pescara, club di cui guidò anche la prima squadra nella seconda parte della stagione 2018-19.