Se in Messico danno ormai per concluso il passaggio di Johan Vasquez dal Pumas al Genoa, l'arrivo in rossoblù del 22enne difensore centrale non escluderebbe l'acquisto di un altro pari ruolo da parte del Grifone.



In queste ore gli uomini mercato della società ligure sono infatti a stretto contatto con Shkodran Mustafi, 29enne tedesco svincolatosi dall'Arsenal dopo aver trascorso l'ultimo semestre in prestito allo Schalke '04.



Già lo scorso gennaio il Genoa tentò invano di riportare a Genova l'ex difensore della Sampdoria, campione del mondo con la Germania nel 2014. Ma se allora non se ne fece nulla, oggi che il giocatore è rimasto senza squadra le cose potrebbero cambiare radicalmente, tanto che l'ottimismo che si respira a tal proposito dalle parti di Pegli sembra un indizio piuttosto evidente circa l'esito che potrebbe assumere la trattativa.