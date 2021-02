Ancora un risultato utile per il Genoa che impattano a reti inviolate al Grande Torino contro i granata porta a sei la striscia di gare consecutivi senza sconfitte.



Tra i protagonisti della rinascita rossoblù c'è anche Miha Zajc. La mezzala rossoblù ha svelato i segreti del magic moment del Grifone a Sky Sport: “Ora siamo un po’ più liberi, più concentrati sulle cose che facciamo. Stiamo vivendo un periodo molto bello ma sappiamo che il campionato è ancora molto lungo e che dobbiamo concentrarci su una partita alla volta. Dobbiamo guardare a noi stessi, non a chi ci è sopra e ci è dietro. Badiamo prima di tutto a come possiamo migliorare il nostro gioco in partita e a come fare meglio in allenamento"