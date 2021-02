Davide Zappacosta, esterno del Genoa, parla a Sky Sport prima della sfida con il Torino: "Stiamo attraversano un buon periodo, ma non ci dobbiamo rilassare. Poche settimane fa eravamo in una brutta situazione, non l'abbiamo dimenticato. Dobbiamo continuare così, rimanere concentrati perché nel calcio può cambiare tutto in fretta. Torino? Quando incontri una squadra che gioca a specchio diventa una partita difficile e basata sui duelli individuali. Noi dovremmo essere bravi a vincerli, abbiamo preparato bene la partita, siamo consapevoli della nostra forza e dovremo sfruttarla".