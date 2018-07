Sembra proprio che il tassello finale per completare la rosa a disposizione di Davide Ballardini sia il ritorno in rossoblù di Andrea Bertolacci.

Il centrocampista del Milan è sempre stato in cima alla lista dei desideri del tecnico romagnolo e la società in questi due mesi ha sempre cercato di assecondarlo, proponendo un ingaggio importante al giocatore e dimostrandosi disponibile a garantire una discreta contropartita economica anche al suo club d'appartenenza.



IMPRESCINDIBILE - Aldilà della fase stallo in cui versa la trattativa, frutto probabilmente più della situazione societaria dei rossoneri che non della volontà del ragazzo, mi domando se davvero Bertolacci sia così fondamentale nelle geometrie tattiche di Ballardini.

Effettivamente nell'ultima stagione il ventisettenne romano è stato uno degli intoccabili nello scacchiere del Grifone anche quando il suo stato di forma non era certamente dei migliori. Ma a favorire le sue tante presenze era stata anche una carenza pressoche cronica di elementi nel settore nevralgico del campo. Un'eventualità che in vista della prossima stagione sembrerebbe non esserci. I molti colpi messi a segno dalla dirigenza ligure lungo la linea mediana garantiscono già oggi sostanza, qualità ed esperienza, oltre ad una buona dose di alternative che lasceranno a Ballardini solo l'imbarazzo della scelta.



RASSICURAZIONI - A questo punto viene lecito chiedersi se davvero Bertolacci sia indispensabile a questa squadra o se invece non convenga investire le importanti cifre che ruotano attorno a questo affare, soprattutto per quanto riguarda l'ingaggio del giocatore, verso altri obiettivi. Dipendesse da me opterei per la seconda ipotesi.

Il rallentamento subito dalla trattativa nelle ultime ore, con il ragazzo che potrebbe anche rimanere al Milan oppure passare all'Everton, non mi rassicura molto. Più che di trattative concrete, penso si possa trattare di mosse di mercato tipiche del periodo non in grado di scongiurare del tutto il ritorno a Pegli di Bertolacci. Comunque andrà a farmi stare tranquillo c'è la saggezza dello stesso Ballardini, uno che dà sempre l'impressione di sapere cosa vuole e cosa sta facendo. E se punta deciso su un giocatore avrà i suoi buoni motivi.