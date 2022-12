, ciò che definitivamente confuta la frase di Gary Lineker secondo cui il calcio è quello sport in cui alla fine vincono sempre i tedeschi. E per la seconda volta l'esito sportivo avviene in capo a un girone che in partenza non si presentava difficile.e a scapito di Giappone e Costarica. Ancor più favoriti i tedeschi erano quattro anni fa in Russia, quando vennero sorteggiati in un gruppo che comprendeva Corea del Sud, Messico e Svezia.. E purtroppo per i tedeschi le analogie non finiscono qui. C'è infatti che, al pari dell'Italia, la nazionale tedesca inanella due eliminazioni consecutive al primo turnoCome se in entrambi i casi fosse stato raggiunto il punto massimo di sviluppo del movimento calcistico nazionale, oltre il quale non potesse esserci che il declino.Per il momento le analogie si fermano qui ma c'è tempo per vedere se si passerà al livello successivo, con le mancate qualificazioni alle fasi finali dei mondiali.ma sarebbe bene che ciò non basti a mettere da parte autocritica e analisi dei problemi.. Come dimostrato la scena andata in onda ieri sera, dopo l'inutile vittoria della nazionale tedesca contro la Costarica.che adesso lavora come opinionista per l'emittente ARD. Schweinsteiger ha intervistato Flick ponendogli una domanda sull'insufficiente dose di concentrazione e cattiveria agonistica dei suoi durante il match e il ct gli ha risposto a muso duro, parlando di “assoluto non senso” in quella domanda. Il match è andato avanti ancora un po', tra l'imbarazzo degli altri presenti in trasmissione.