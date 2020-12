Nel tourbillon di eventi intorno alla Juventus ieri sera, si aggiunge il "caso" relativo alla squalifica di Adrien Rabiot, tornata valida con la sentenza di Juventus-Napoli. La Juve ieri con la Fiorentina l'ha tolto all'ultimo dalla distinta per fargliela già scontare. Ma potrebbe arrivare una beffa: come riporta la Gazzetta dello Sport, "Il Codice di Giustizia Sportiva dice che per scontare la squalifica bisogna aspettare il giorno dopo la pubblicazione della decisione". Se le cose stessero, così, Rabiot avrebbe potuto benissimo giocare ieri e dovrà scontare la squalifica contro l'Udinese alla prima partita del 2021.