Ryan Giggs, gallese, storica bandiera del Manchester United, ha parlato anche di Juventus e del connazionale Aaron Ramsey ai microfoni della BBC Sport: "​Aaron è andato in un club incredibile con una grande storia. È una nuova esperienza, un nuovo modo di giocare a calcio e penso che gli sarà di aiuto. Sarà un'esperienza importante per lui. Non ci sono tanti centrocampisti che possono giocare come Ramsey: può inserirsi per andare oltre gli attaccanti, segnare gol, creare gioco. È qualcosa di diverso. Sarà competitivo perché la Juventus ha molti buoni giocatori, ma un Aaron Ramsey in forma farà parte della squadra senza problemi"