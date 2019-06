Giancarlo Giorgetti, Sottosegretario di Stato alla Pesidenza del Consiglio dei ministri, parla a Sky Sport della situazione del calcio italiano: "Dopo aver toccato il punto forse più basso della sua storia recente, viviamo una primavera di grande soddisfazione. Penso ci sia entusiasmo: il calcio italiano ne ha bisogno per risanare il sistema. Crisi passata? Beh, insomma: stiamo guarendo, non dobbiamo esaltarci. Mancini sta lavorando bene, il gruppo si sta esaltando: i presupposti ci sono tutti".



SU CONTE E SARRI - "Non basta, ci vuole un approccio molto professionale. La Premier League viaggia su dimensioni e numeri diversi: dobbiamo rendere lo spettacolo appetibile non soltanto in Italia, ma anche in giro per il mondo. Per farlo serve tirare su rose competitive. Serve competere con la Premier".