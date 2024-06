AFP via Getty Images

Girona, UFFICIALE l’arrivo di Abel Ruiz. Dovbyk in partenza?

6 minuti fa



Al termine di un’annata che ha visto il Girona protagonista di una storica cavalcata conclusasi col terzo posto finale, i catalani proseguono la propria opera di rafforzamento, per presentarsi nel migliore dei modi alla Champions League che disputeranno l’anno prossimo attraverso i propri canali ufficiali, la società biancorossa ha ufficializzato l’arrivo di Abel Ruiz.



VIA DOVBYK? - L’attaccante spagnolo è stato acquistato dal Braga per circa 9 milioni di euro. Acquisto votato più al futuro che al presente, ma che potrebbe riguardare anche Artem Dovbyk, centravanti titolare dei catalani. L’ucraino è corteggiato da diverse big europee, fra cui anche Milan e Napoli e una sua permanenza al Girona è tutt’altro che scontata.