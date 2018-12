Di seguito le decisioni deldopo la 18esima giornata diObbligo di disputareObbligo di disputare due gare prive di spettatori e ulteriore gara con il settore secondo anello verde privo di spettatori alla società Internazionale per cori insultanti di matrice territoriale, reiterati per tutta la durata della gara, nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, provenienti dalla grande maggioranza dei tifosi assiepati nel settore indicato e percepiti in tutto l’impianto. Nonché per coro denigratorio di matrice razziale nei confronti del calciatore del Napoli Koulibaly. Sanzione complessivamente disposta visti gli artt 11 comma 3 e 12 comma 3 CGS, tenuto conto delle circostanze aggravanti relative alla reiterazione e al clima creatosi nell’impianto.(lancio di fumogeni verso il settore occupato dalla tifoseria avversaria)(lancio di fumogeni nel recinto di gioco)(lancio di bengala nel terreno di gioco).- insulti all'arbitro, da capitanouna per il giallo perché già diffidato, la seconda per ironico applauso al direttore di garaAndersen (Sampdoria), Brozovic (Inter), De Paul (Udinese), Di Lorenzo (Empoli), Ferrari (Sassuolo), Gerson (Fiorentina).per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, espresso valutazioni insinuanti nei confronti dei collaboratori della Procura federale.