Giuntoli: "Zirkzee? Lo United ha altre situazioni, noi alla finestra ma abbiamo necessità"

Il CFO dellaCristianoha parlato a Mediaset prima della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan:"Frustrati? Forse per i tanti infortuni, poi qualche punto ci può anche mancare ma stiamo cominciando a rivedere la luce. Yildiz in panchina? In una gara come questa, secca, credo sia più tattica che tecnica come questione, considerando anche la finale".- "Gennaio è un mercato difficile, lo sappiamo, stiamo attenti a come si muovono gli altri perché tutti hanno delle dinamiche differenti. Tomori è un calciatore interessante ma non è il solo, se cambia qualcosa con la titolarità di oggi lo dovreste chiedere al Milan"

- "Con lo United non abbiamo mai parlato, loro hanno delle situazioni da risolvere quindi dobbiamo stare alla finestra. E' chiaro che abbiamo delle necessità con le condizioni di Milik..."