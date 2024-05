Allaè approdato all'età di sei anni. Era il 2007, perché la data di nascita che si legge sulla sua carta d'identità è 5 maggio 2001. Il suo percorso, poi, lo ha portato a compiere tutta la trafila delle giovanili, fino all'esordio ine il salto in. Il tutto sempre con l'etichetta del "predestinato", o addirittura del "nuovo Pirlo", che però non lo ha poi aiutato a salire tra i "grandi". Stiamo parlando di, centrocampista che in questa stagione è stato assoluto protagonista con la maglia dellain, dove ha conquistato tutti trascinando la sua squadra fino alla promozione in cadetteria. Ha parlato ai nostri microfoni per un'intervista esclusiva.