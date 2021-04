Oggi è il 1 aprile e come ogni anno non si può sfuggire all'usanza del "pesce d'aprile". Quante bufale di mercato abbiamo letto in questi anni in questo speciale giorno dell'anno? Oggi riportiamo due casi da categorie minori italiane:

RENATE (SERIE C)

A.C. Renate 1947 Srl, in data odierna comunica di aver perfezionato il tesseramento del fuoriclasse spagnolo Diego da Silva Costa, meglio conosciuto come Diego Costa. Svincolatosi a fine gennaio dall'Atletico Madrid, 32 anni e oltre 100 reti da professionista dal 2012 ad oggi con i colchoneros ed il Chelsea, Diego ha deciso di sposare la causa nerazzurra per questo finale di stagione, in attesa di nuove sfide ai massimi livelli

A.C. Renate informa inoltre che il tesseramento è già stato depositato, e che il calciatore sarà a disposizione di mister Aimo Diana per il match di sabato contro l'Olbia.

Un enorme ringraziamento va al nostro Presidente, Luigi Spreafico, per aver trasformato un sogno impossibile in realtà

LEVICO TERME (SERIE D)

...ecco la tanto attesa bomba di mercato!! L'attaccante Giuseppe Rossi è un nuovo giocatore dell'Unione Sportiva Levico Terme. Svincolatosi da alcuni mesi dal Real Salk Lake, Giuseppe ha deciso di sposare la causa gialloblù. La Società informa che il tesseramento è già stato depositato e che il giocatore sarà a disposizione di mister Rastelli dall'allenamento di domani.

Benvenuto Giuseppe!!!