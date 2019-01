Nessun ripensamento. "Non preoccupatevi", la sostanza. Diego Godin circa dieci giorni fa tramite i suoi agenti ha confermato con fermezza la volontà di andare all'Inter: sms dall'uruguaiano con entusiasmo totale e il sapore di una presa di posizione netta, nonostante le voci dalla Spagna di un rilancio da parte dell'Atlético Madrid, le proteste dei tifosi che spingevano per trattenerlo e le parole di speranza del Cholo Simeone. Niente da fare, Godin si è promesso all'Inter ed è già passato dalle parole ai fatti perché nei giorni scorsi ha sostenuto le visite mediche come nuovo giocatore nerazzurro. Un passaggio formale determinante per arrivare alle firme.



TUTTI I DETTAGLI - L'Inter avrà Godin a parametro zero dal prossimo giugno, non ha neanche richiesto di anticipare l'operazione a gennaio sapendo che l'Atlético non lo libererà per alcun motivo e ha confermato all'uruguaiano le condizioni richieste e accordate: contratto biennale con opzione sul terzo anno, ingaggio già fissato da 4,5 milioni fissi più bonus fino a un totale potenziale di 6 milioni. Patto di ferro e firme in arrivo dopo le visite, Godin ha giurato amore all'Inter e sarà il colpo a parametro zero principale dell'estate nerazzurra, voluto da Ausilio e approvato anche da Marotta. Via libera, nessun colpo di scena.