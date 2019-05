Diego Godin dice addio all'Atletico Madrid. Il difensore uruguaiano ha dichiarato piangendo in conferenza stampa: "Buongiorno, sono un po' nervoso. Volevo dirvi che questi sono i miei ultimi giorni qui. L'Atletico è stato il mio club e la mia casa, sono stati anni meravigliosi in cui mi sono divertito e sono cresciuto come calciatore, ma soprattutto come uomo. Ho cercato di trasmettere i valori che mi avevano insegnato i miei genitori. Abbiamo vissuto momenti belli e momenti brutti. Grazie a tutti".



I MOTIVI DELL'ADDIO - "Mi sono incontrato tante volte con il club per parlare del rinnovo, ma com'è evidente non abbiamo trovato un accordo. Si chiude l'avventura più bella della mia carriera e della mia vita. Sono orgoglioso di essere nella storia dell'Atletico Madrid e voglio ringraziare tutti ancora una volta. Salutare l'Atletico mi fa tanto male, ma me ne vado a testa alta, consapevole di aver dato tutto con questa maglia. In passato ho ricevuto delle offerte, ma sono rimasto perché lo volevo e non me ne pento certo oggi. Rispetto questo club e le sue decisioni, gli auguro di continuare a crescere, lottare e vincere titoli​".



In scadenza di contratto a giugno, Godin si trasferirà a parametro zero all'Inter.