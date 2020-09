"Non entra nessuno se non esce nessuno". Una massima tanto cara ad Adriano Galliani negli ultimi anni di Milan è diventato lo slogan dell'Inter di Steven Zhang. E ora qualcosa si muove. Perché Diego Godin è prossimo a diventare un nuovo giocatore del Cagliari, dove lo aspetta un contratto triennale, e quindi Conte è pronto ad abbracciare Arturo Vidal. Per un'uscita c'è un'entrata.



L'INTER LO ASPETTA - 5 milioni più bonus a stagione per Diego Godin, che li spalmerà coi sardi in un triennale, che di fatto diventeranno il nuovo ingaggio di Arturo Vidal, che ha trovato l'accordo per lasciare il Barcellona e che corre per le strade di Barcellona per farsi trovare pronto quando varcherà i cancelli del Suning Training Center. Il cileno è atteso a Milano nei prossimi due giorni: al più tardi atterrerà lunedì, ma ogni ora è buona per il suo sbarco in questa nuova avventura italiana. "Non entra nessuno se non esce nessuno" mantra rispettato: Godin libera Vidal. Per la felicità di Antonio Conte.