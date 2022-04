Il Bayern Monaco pesca sul mercato olandese. I campioni di Germania sono in trattativa per definire l'arrivo di due calciatori dall'Ajax: il centrocampista olandese Ryan Gravenberch e il terzino destro marocchino Noussair Mazraoui. Quest'ultimo è in scadenza di contratto a giugno e si svincolerà a parametro zero. Così come il portiere camerunese André Onana, che ha già firmato per l'Inter.



I nerazzurri possono dormire sonni tranquilli per Nicolò Barella e di Denzel Dumfries, che avevano attirato l'interesse del club tedesco allenato da Nagelsmann. Ora però il mercato del Bayern ha preso un'altra strada, dirottando le proprie attenzioni da Milano ad Amsterdam. Curiosità: l'agente di Gravenberch e Mazraoui è Mino Raiola. Così il futuro del centrocampista italiano ex Cagliari e del laterale destro olandese ex PSV Eindhoven sarà ancora all'Inter.