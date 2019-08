Guai per il Chievo: secondo quanto riporta l'Ansa, infatti, il sindaco di Verona, Federico Sboarina, avrebbe avviato una procedura giudiziaria verso il club gialloblù, accusato di mancato pagamento del canone di concessione dello stadio Bentegodi negli ultimi quattro anni. Il club di Campedelli, inoltre, non sarebbe 'in regola coi pagamenti delle utenze (bollette, utilizzo del bar) legate all’uso dello stadio". Il Chievo, che rischia di dover lasciare il Bentegodi, non si è ancora pronunciato ufficialmente.