"È un onore far parte di un club leggendario come l'Inter" dice Achraf Hakimi, nuovo esterno nerazzurro, a BeIN Sports nel giorno del derby con il Milan: "Tanti grandi grandi hanno giocato qui a San Siro. È un vero privilegio indossare questa maglia. Voglio dimostrare che il club aveva ragione a fidarsi di me. Sono molto felice di scoprire un nuovo campionato. Imparerò molto e migliorerò, ne sono sicuro".



SU ZANETTI - "Ho parlato con Javier Zanetti quando ho firmato il contratto. Ci siamo visti anche i giorni seguenti nel centro sportivo. È una vera leggenda, un'icona dell'Inter. Spero davvero di seguire le sue orme. È un grande terzino, una leggenda e un vero modello per me".



SU CONTE - "Ho anche parlato con l'allenatore prima di firmare qui. Abbiamo avuto un buon feeling. Lui mi ha detto che gli è piaciuto molto il modo in cui ho giocato e questa è stata una parte importante per la mia decisione di firmare qui. È molto importante sentire che l'allenatore ti vuole davvero".