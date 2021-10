Oramai, dopo 5 presenze con la nuova maglia del Verona, è giunto il momento di parlare un poco dic'era l'estremo bisogno di una punta che sapesse finalmente finalizzare tutto il gioco creato dal meccanismo di gioco messo in piedi da Juric e attualmente ben continuato da Tudor.messo praticamente in disparte dalla società e dai tifosi che, spazientiti, non aspettavano altro che la cessione del giocatore, come fosse una zavorra della quale privarsene nel miglior tempo possibili.ereditando un peso quasi scontato.Al di là dei dubbi, per fortuna, il campo poi è sempre l'ultimo a mettere l'ultima parola. A questo punto allora, la domanda alla quale si andrà ora a rispondere, nel tentativo di analizzare e di dare un giudizio quanto più esaustivo sul giocatore, sarà: alla fine si è rilevato un buon acquisto quello di Giovanni Simeone?avrebbe definitivamente salutato Verona. Il giocatore però, nel silenzio degli allenamenti, stava cercando di ritrovare soprattutto la forma fisica adatta per avere un impatto quanto più sperato su di un reparto che aveva bisogno della sua esplosività e della sua velocità.i dubbi che abbiamo precedentemente elencato, ma dalla partita contro la Roma ecco che qualcosa è scattato e finalmente l'entusiasmo perso oramai da tempo sembra essere tornato in primis proprio nella mente di Simeone.alla manovra corale. Il tanto sognato gol arriva con il Genoa e da lì, una volta sbloccato, ecco che arrivaLe cause di tale ascesa sono quindi da riscontrare non solo nella testa del giocatore, che finalmente ha ritrovato la convinzione nei propri mezzi, ma soprattutto nell'ambiente che egli ha trovato a Verona, il quale lo ha sicuramente aiutato a ritrovare se stesso, coprendolo di totale fiducia.. Questo non può che far bene anche alla stessa sua reputazione e agli occhi dei tifosi, compreso il mio, che finalmente stanno cambiando pensiero, mutando lo scetticismo iniziale in entusiastica speranza. Come andrà a finire? Ovviamente si spera in meglio.che lo possa addirittura portare a vero perno di tutta la squadra.Fiducia quindi, ora che i giochi si fanno duri. Il prossimo avversario sarà il Milan e quale miglior occasione per tirar fuori tutto il carattere che contraddistingue il giocatore la squadra intera. Un DNA condiviso che dovrà mostrarsi in una gara dagli alti contenuti morali e tecnici.