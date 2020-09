La Sampdoria tratta il portiere croato Adrian Semper del Chievo e ha tesserato il difensore norvegese Noah Hermansen, classe 2002, in arrivo dal Friedrikstad: giocherà con la Primavera.



In uscita dai blucerchiati il portiere Belec (era all'Apoel Nicosia) alla Salernitana, che tratta pure il centrocampista Capezzi. Bahlouli torna in prestito al Cosenza, Verre è richiesto da Verona, Parma, Monza e Benevento. Che valuta due svincolati ex Cagliari: Cacciatore e Birsa (su quest'ultimo c'è il Sion). In uscita Billong all'Hatayspor, Antei e Vokic al Pescara.