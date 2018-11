Fernando Hierro, ex ct della Spagna, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: "Fabian ha avuto un rendimento straordinario al Betis, ha una condizione tecnica molto interessante. Il Napoli ha avuto una buona idea affidandosi a lui, ha gran condizione fisica pure. Ha molto presente e un futuro roseo. E' stato un ottimo acquisto del Napoli. Tutti in Spagna pensiamo che sarà il nuovo centrocampista della nazionale. E' uno dei calciatori più interessanti dell'Under 21 quindi è ovvio che sia già nei radar della nazionale maggiore. Ancelotti? Ho lavorato molto bene con lui, ha una mentalità vincente, un modello per gli altri allenatori".