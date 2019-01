Gonzalo Higuain è passato dal Milan al Chelsea, ma il trasferimento non cambia la sostanza: l'attaccante argentino deve comunque darsi una mossa. Dopo essere stato invitato a "pedalare" dal dirigente rossonero Leonardo, l'attaccante argentino ha ricevuto questo messaggio dal suo allenatore Maurizio Sarri in conferenza stampa: "Non è semplice adattarsi al calcio inglese, la Premier League è un campionato molto difficile. A fine partita mi ha detto che gli avversari sono molto aggressivi, ma qui è normale giocare così. Non sarà facile, ma lui ha l'esperienza giusta ed è un grande giocatore. Deve correre di più per adattarsi in poche partite".